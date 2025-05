Profiratturid kihutavad Järvamaalt läbi

Ladies Tour of Estonia ava-aastal (2022) oli võistlustules 13 naiskonda. Meeskondi startis toona, nagu tänavugi, 21, mis piltlikult tähendab, et rekordilise kasvu toob üks naiskond. Tallinnasse saabub igati rahvusvaheline seltskond: kokku on tiime 18 eri riigist.

“Rattakalender Euroopas on tihe ja fakt, et 35 tiimi leiab Eestisse tee, näitab, et ju oleme aastate jooksul midagi õigesti teinud. Seejuures naiste tuuri puhul näeme, et neljanda aasta eel ei pea me enam kedagi veenma – võistlus on loomulik osa programmist. Naiste ja meeste sõitude samaaegne korraldamine annab kogu nädalavahetusele terviklikuma ilme,” sõnas võistluse peakorraldaja Indrek Kelk.