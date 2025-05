Mobiilsed kiiruskaamerad mõõdavad juunist mõlemas suunas

Politsei- ja Piirivalveameti liiklusjärelevalve keskuse koordinaator Taavi Kirss selgitas, et muudatuse eesmärk on parandada liiklusohutust. „Rahulikum liiklus on ohutum liiklus. Sõidukiirus mõjutab otseselt nii avarii tekkimise tõenäosust kui ka selle tagajärgede raskust,“ ütles Kirss.