Järva vald arendab Käravete järve

Käravete järve ääres algab peagi kauaoodatud korrastustööde hooaeg, mille eesmärk on muuta puhkeala külastajasõbralikumaks ja hoolitsetumaks. Vaatamata maikuu vihmastele ilmadele on ettevalmistused töös ning koostöös kohaliku kogukonna ja Järva valla õpilasmalevaga on plaanis ala tasandada, külvata uus muru, parendada parklat ja alustada järve äärse puhastusega.