Projekti kodulehelt ja trükisest leiab teavet üle 400 Eesti pühakoja kohta eesti ja inglise keeles. Lisaks on ära toodud kirikute kontaktandmed neile, kes soovivad külastuse eelnevalt kokku leppida, samuti jumalateenistuste ja palvuste ajad.

Alates XIII sajandist on pühakojad olnud eesti kultuuri lahutamatuks osaks, moodustades väärtusliku osa meie kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist. Sageli on linna, valla ja küla üks paljudest vaatamisväärtustest selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu püsinud müürid hoiavad eneses olulisi kunstiväärtusi. Seepärast võib kirikuid õigusega pidada Eestimaa olulisteks turismisihtkohtadeks ja kohalikeks huviväärsusteks. Kuigi maailmas jätkuvad kriisid ja sõjad, mis on mõjutanud kõigi, teiste seas ka pühakodade tegevust, pole kirikud kuhugi kadunud.