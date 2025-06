Türilt pärit näitlejannast saab magistrant ja vabakutseline näitleja

Virumaa Teataja kirjutab, et Rakvere teatris jätkab Janue Kimmel mängukavas olevates lavastustes "Lasteaed", "Piparkoogimehike", "Klaaslaps" ja "Esimene armastus on revolutsioon". Näitlejanna sõnul saab tema uueks elukohaks Pärnu. Ühegi teatriga ta esialgu liituda ei plaani, küll aga nimetas, et on tulnud juba toredaid rollipakkumisi. Suvel mängib ta Urmas Lennuki lavastuses "Arkaadia teel. Metsavenna pruudi lugu" Pikaveres ja Gerda Kordemetsa lavastuses "Häärber" Tõstamaal.