Suvisteks kulutusteks valmistuvad väga vähesed järvalased

Suvel on inimeste kulutused üldiselt suuremad kui teistel aastaaegadel. Ometi näitas mais LHV tellimusel läbiviidud Norstati uuring, et eraldi kavandab suvist eelarvet või säästupuhvrit kõigest viis protsenti Järvamaa inimestest. Ette mõtleb, aga eraldi eelarvet kirja ei pane 24 protsenti vastanutest ja tervelt 71 protsenti Järvamaa elanikest tegutseb täiesti spontaanselt ega tee üldse finantsplaane. Ühtlasi selgus uuringust, et iga teine (47%) Järvamaa inimene paneb säästmise ja investeerimise kas igal või mõnel suvel pausile.