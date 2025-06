Suplusalade korrastamine tekitas Järva vallas eelarvepinged

Järva vallale kuuluva ettevõtte Järva Teenused juhataja Martin Põvvat pöördus 4. juunil vallavalitsuse poole taotlusega eraldada reservfondist 8500 eurot, et katta Järva valla viie supluskoha – Eistvere, Väinjärve, Järva-Jaani, Rava ja Käravete järvede ääres tehtud ja planeeritavate korrastustööde kulud.

Põvvati sõnul on kasvavad hooldusvajadused tingitud nii atraktsioonide amortiseerumisest kui ka elanike ja külastajate ootustest turvalisuse ja kvaliteedi osas. Näiteks Käravete järve äärde on hädavajalik rajada uus mänguväljak kuna vana on ohtlik ning amortiseerunud. Selle mänguväljaku maksumus ulatub 4500 euroni.