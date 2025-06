Vaata pilte Haridustöötajad pidasid pöörast spordipäeva

Täna kogunesid Järva valla haridusasutuste töötajad Ambla alevikku, et võtta mõõtu juba traditsiooniks saanud kevadisel spordipäeval. Tegemist on iga-aastase ettevõtmisega, kus valla lasteaedade ja koolide töötajad panevad end proovile mängulistes võistlustes. Seda ikka selleks, et liikuda, nalja teha ja kooliaastale rõõmsalt joon alla tõmmata.