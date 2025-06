Ambla koolist ei kosta enam laste naeru

Koolimaja, kus on õpetatud ja õpitud, naerdud ja unistatud, jääb nüüd vaikseks. Õppeasutuse viimaseks direktoriks jääb Annika Orula. «Te olete siin koolis õppinud rohkem kui aineid. Te olete õppinud, kuidas olla sõber, kuidas oma sõna pidada, kuidas esineda ja julgelt iseendaks jääda,» ütles ta viimastele lõpetajatele. Orula soovis lastele tarkust, avatud südant ja usku, et kuigi kooliaeg lõpeb, ei lõpe kunagi õppimine. «Sügiseks olete juba kogenenumad. Suvi õpetab teid teistmoodi – läbi mängu, reisimise ja mõtisklemise,» ütles ta.

Kooli sulgemise põhjused olid ametlikult selged: õpilaste arvu vähenemine ja suured kulud. Järva­ vallavolikogu lõpetas 27. märtsi otsusega alates 1. septembrist Ambla õppekohas õppetöö. Kogukonnale polnud see pelgalt haldusotsus. «Ambla kool on olnud rohkem kui maja. See on olnud meie kogukonna süda,» ütles üks õpetaja pisarsilmil.