Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* 6. juuni 2025 jääb Ambla kogukonna ajalukku kui kuupäev, mil koolikell kõlises viimast korda. Ambla kool, mis on aastakümneid olnud rohkem kui lihtsalt õppe­asutus, lõpetas tegevuse. See polnud lihtsalt üks lõpuaktus, vaid südamlik ja valus hüvastijätt paigaga, mis on olnud paljudele kodu, südameasi ja elutöö. Veel samal hommikul oli Põhja-Järva kooli Ambla õppekoha nimekirjas 11 last. Nemad jäävadki kooli viimasteks õpilasteks ja ühtlasi viimasteks Ambla kooli vilistlasteks.

* Terviseameti hinnangul on tõenäosus ohtlike nakkushaiguste Eestisse toomiseks ja uute puhangute tekkeks suur. Järvamaal on laste vaktsineerimisega hõlmatus viimase aastaga suurenenud, kuid haiguspuhangute ennetuseks vajaliku protsendini on veel minna. Eksperdid tuletavad meelde, et enne suvevaheaja algust tuleb laste vaktsineerimise seis üle vaadata. Perearst Ingrid Alt sõnas, et vaktsineerimisega ei kaitse me üksnes oma last, vaid kogu perekonda ja laiemalt kogukonda.