Lagunev kirikuuks vajab heade inimeste tuge

Järva-Jaani Ristija Johannese kogudus on algatanud annetuskampaania, et koguda raha oma ajaloolise kiriku peaukse restaureerimiseks. Projekt on oluline samm kultuuripärandi säilitamisel, kuid kahjuks ei saanud kogudus seekord välisukse taastamiseks LEADER-toetust. Nüüd loodetakse kogukonna ja heade inimeste abile.

Tegemist on uksega, mis viimati värviti ja hooldati 1958. aastal, kui kiriku fassaadil ja torni välispinnal teostati ulatuslikud krohviparandused ning korrastati ka kõik sissepääsud. Sellest ajast on möödas üle kuue aastakümne ning uks on ajahamba all tugevalt kannatanud.