Kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud neli kuud. Kuigi poliitilised jõud on pealtnäha alles talveunest ärkamas, lõhuvad esimesena näilise vaikelu Paides sotsid, kes hõikavad välja, et seekordsetel valimistel tüürib neid uus inimene – Paide ujumisklubi juht ja ujumistreener Kristi Rohtla.