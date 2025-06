Kuigi kohtumine metsloomaga võib linlasi ärevaks teha, sõnas Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg, et paanikaks pole põhjust. «On täiesti tavaline, et ilves liigub asulate läheduses. Eriti noored, kahe aasta vanused ilvesed, kelle on ema iseseisvaks saatnud ning kes otsivad oma territooriumi ja lihtsamat toitu,» selgitas ta.