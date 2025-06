Mustla-Nõmme orienteerumispäevaku parimateks erinevates osalusklassides olid: naiste NI klassis Signe Raidmets OK TON, meeste MI klassis Ats Sõnajalg SK Saue Tammed, NII klassis Siiri Poopuu OK JOKA/Türi, MII klassis Tarmo Klaar SK Mercury, MIII klassis Olavi Loo OK West, M40 klassis Tarmo Maiste SK Saue Tammed, M55 klassis Raul Laas JOKA/Paide, Algajate rajal Rosanna Valang Türi Spordikool, valikorienteerumises Oskar Lossmann SK Saue Tammed.