Endine vallavanem sai tuleõnnetuses hävinenud teenetemärgist duplikaadi

„See ei ole lihtsalt märk – see on kinnitus sellest, et Teie tehtud tööd ja panust ei ole unustatud ning see väärib igati jäädvustamist," rõhutas vallavanem oma kõnes. Ta tõi esile Leo Vooreli silmapaistva pühendumise nii Väätsa valla esimese vallavanema (1991–1993) kui ka hilisema volikogu esimehena. Need olid ajad, mil kohalikud omavalitsused alles kujunesid taasiseseisvunud Eesti tingimustes, ja just Leo Vooreli tasakaalukus, rahulik mõtlemine ja põllumehe tarkus aitasid kogukonnal areneda ja tugevdada oma identiteeti.