Klõps Ühisel jõul rajatav mänguväljak on tublisti edenenud

Aravete kogukonna ühisel jõul kerkiv mänguväljak on jõudnud märkimisväärse tähiseni – suurem osa vajalikust omaosalusest on juba kaetud ning töödega ollakse aktiivselt edasi liikumas. Kohalikud elanikud, toetajad ja vabatahtlikud on projekti õnnestumisse andnud oma panuse nii rahaliselt kui ka käed külge pannes.