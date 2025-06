Galerii Ambla Suvevolle hooaeg sai avapaugu vägeva avavooruga

"Kui Ambla Kultuurimaja taha koguneb argiõhtul rohkem autosid kui tavaliselt, võib olla kindel, et on käes suvi ja alguse on saanud Ambla Suvevolli. Nii juhtus ka sel nädalal, kui stardipaugu sai 2025. aasta rannavolle turniir," kirjeldas kohalik võrpallientusiast Priit Grünthal eile avalöögi saanud Ambla Suvevollet.