Linnavalitsuse ametnikke ootab ees palgatõus

Palk ei tõuse neil, kelle tööaeg on praeguses ametis olnud lühike, üldiselt alla aasta ehk kellel on tööle asudes vastav kokkulepe. Ega ka neil, kellel on olnud eelnevalt suurem palk pikaajalisema kokkuleppega ametikohale asudes.

Suurem tõus on Ivaski teatel madalamapalgalistel eesmärgiga vähendada summalist palgavahet. Väiksem on palgatõus osakonna juhtidel.

Töötasu suurendamine tuleneb linnapea ütlust mööda vajadusest. "Avalikud konkursid vabanenud ametikohtadele on näidanud, et palgasoovid on suuremad võrreldes ametis olevate ametnike ja töötajate palkadega. Selleks, et tagada igas valdkonnas pädevate ja töökate inimeste olemasolu, tuleb käija palgatasemega kaasas," selgitas ta.