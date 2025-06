VIIMANE LÕPUAKTUS Järva-Jaani gümnaasium läheb, mälestused jäävad

Alles mõni nädal tagasi jäi koolikell vaikseks Ambla Koolis. Nüüd kirjutab haridusajalugu järjekordse valusa peatüki. Täna toimus Järva-Jaani kultuurimajas kooli 67. ja ühtlasi viimase gümnaasiumilennu lõpuaktus. See on kogukonna jaoks eriline ja liigutav hetk. Lõppeb üks pikk ja tähendusrikas peatükk kohaliku hariduse ajaloos.

Gümnaasiumi mälestuseks on koolimaja ette paigaldatud mälestuspink, mis seisab uhkelt tammepuu all. "See on pühendatud kõigile Järva-Jaani keskkooli ja gümnaasiumi õpilastele ning õpetajatele. Paik, kuhu tulla meenutama ja jagama ühiseid mälestusi," seisab kooli sotsiaalmeedia lehel.