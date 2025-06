GALERII Türi ühisgümnaasiumi lõpetas 14. lend

Kooli direktor Katrin Puusepp soovis oma kõnes, et kooli väärtused, milleks on õpitahe, koostöö, hoolivus ja harmoonia, jääksid lõpetajaid saatma terveks eluks.

"Õpitahe – see on mootor, mis viib edasi. Õpitahe ei tähenda ainult hindeid, vaid see on valmisolek küsida, mõelda, kahelda, katsetada, soov teada saada midagi uut, õppida ja areneda. Koostöö – üksi võib minna kiiremini, kuid koos jõuab alati kaugemale. Koostöö on teinud teist lennu, kus igaühel on olnud oma koht," ütles ta.