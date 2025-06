Ilus, aga tüütu

Koduaias on parem see lill käsitsi välja rohida. Oma juurekestega kinnituvad kirikakrad tugevalt vastu maad ja neid on väga tülikas välja tirida. Appi tuleb võtta võilillejuurija. Suurema pesakonna puhul on lihtsam see labidaga murust välja lõigata. Kirikakar ei levi niitmisega, ka ei ole tal mullas sigisibulaid, nii et korrapärase eemaldamisega saab tema levikut kontrollida ning sundida taim lillepeenrasse, kus ta meile silmarõõmu pakub.