Linn nõuab nurjunud projektile eraldatud tuhandeid eurosid tagasi

Paide linnapea Kaido Ivaski­ selgitusel pole Paide SRIK linna­valitsusega seni tõepoolest sel teemal dialoogi asunud ning loodab nüüd, et volikogu värske otsus paneb ühendust selles suunas tegutsema. «Esialgu loodame, et saame ilma suuremate kulutusteta hakkama, aga kui mitte, eks siis tuleb juba juristidega nõu pidada,» lausus Ivask.

Ajakeskuse Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa kommenteeris, et projekti nurjumine teeb kurvaks ning SRIKile antud 40astane hoonestusõigus lähiajal tühista­takse. Nüüd peab ajakeskus plaani, mida tühjalt seisva majaga edasi teha. «Meil on laual kaks varianti: kas maja maha müüa või leida uus rahastusvõimalus, millega hoone korda teha,» ütles ta.

Omal jõul sihtasutus hoonet korda teha ei suuda, kuid Hiiemaa sõnul katsub linnavalitsus uurida, kas senist rahastusmeedet on võimalik uuesti kasutada. «Juhul kui leiaksime rahastuse, on meil mõttes teha majast midagi lastele, nagu on Kadriorus asuv Miiamilla­ laste­muuseum. Meil on hea koostöö nukukollektsionääri Heli­ Männiga, kelle kogusid saaksime seal välja panna,» lausus Hiiemaa.

Kommentaar

Rainer Eidemiller

SRIK Paide ühenduse juht

Paide SRIKiga on saadud tegutseda aastaid, palju aega ja energiat vabatahtlikuna panustada koolitustesse, nõustamis­tesse ja projektitegevustesse. See kõik on olnud tore ja kosutav. Selles mõttes on Tallinna 13ga seotu suureks kontrastiks ja on minule üks kõige kahetsusväärsemaid luhtumisi­.

Esmalt oli ilmselt viga nii suur ülesanne ühele vabatahtlike organisatsioonile võtta. Soovisimegi projektis osaleda hoopis ühe teise, eraomandis oleva hoonega, ent Paide linnavalitsuse ettepanekul sai projekti tarbeks siiski valitud Tallinna 13.

Kirjutasime ise projekti valmis ja saime Paide linnalt kaasrahastuse, mille eest olime väga tänulikud, ning peaaegu kogu taotletud toetussumma nii-öelda Norra voorust. See oli väga suur töö.

Seejärel tuli COVID, mis lõi osa tegevuskavast sassi, lisaks tõusid ehitushinnad, mis omakorda lõi sassi niigi pingelise eelarve. Samuti läks kauem aega ehitusprojekti valmimise ning selle kooskõlastamisega Paide linnavalitsuses, mistõttu tegevuskava ei olnud enam võimalik endale seatud ajakava järgi järgida.

Paide linn tasus kokkuleppe järgi esimese osa omafinantseeringu, see tähendab 50 000 eurot, ent pärast 2021. aastat enam teisi lepingus ettenähtud makseid üle ei kantud. Pöörasime sellele tähelepanu 2023. aastal esitatud põhjalikus aruandes Paide linnavalitsusele, ent makseid siiski ei laekunud.

Suusõnaliselt paluti mitte muretseda, ent SRIK ei saanud endale võtta tohutut riski kulutada sadu tuhandeid eurosid toetusraha lootuses, et ehk laekub tähtaegselt ka kaasfinantseering, sest selle viibimisega seoses võiksid tekkida suuremad kohustused.

Polnud mõistlik alustada ka ehitushankega enne, kui ehitusprojekt saab Paide linnavalitsuselt ehitusloa, ent see kõik nihutas projektitegevused projektiperioodi viimastele kuudele, muutes projekti teostamise üliriskantseks. Lõpuks käis see projekt ühele väikesele MTÜle lihtsalt üle jõu.

Pearahastaja kogutoetusest ei ole Paide SRIK kasutanud midagi, seda ei taotletud isegi Paide SRIKi pangakontole, sest vastavaid kulutusi ei saanud tegema hakata.

Paide linnalt saadud 50 000 eurost on kasutatud 18 490 eurot, sellest enamik hoone restaureerimisprojekti koostamiseks. Väga heal arhitektibürool on valminud tõeliselt hea, detailne ja hoone algupära väärtustav projektdokumentatsioon, mis on ka Paide linnavalitsusele ehitusloa taotlemisel üle antud ning seda saaks jätkuvalt kasutada. Muid kulutusi ei ole tehtud. Pangakonto jääk on 31 470 eurot.

Projektiga seoses on tehtud mitmeid aruandeid RTK-le, viimati 2023. aasta märtsis ka põhjalik aruanne Paide linnavalitsusele. Selle aasta mais sain ka kutse Paide linnavolikogu istungile. Kutses ei olnud viidatud seejuures Tallinna 13 projektile, vaid üldiselt huvile Paide SRIKi majandustegevuse ja plaanide vastu. Kuna töö tõttu ei olnud mul võimalik sinna minna, kirjutasin volikogu esimehele pikema kirjelduse küsitust. Tallinna 13 projektiga seoses ei esitatud mulle ühtegi täiendavat küsimust ega teavitust.

Kuivõrd saadud toetuse eest on reaalselt ja tegelikult väga soodsa hinnaga saadud väga hea ehitus- ja restaureerimisprojekt Tallinna 13 hoone jaoks, siis ilmselt on õiglane pärast jäägi tagasikandmist tagastada kulutatud summadest 550 eurot (projekti avaürituse kulud), 250 eurot ehitusloa taotlemise ja 40 eurot tekkinud pangakulude eest.

Jah, minu jaoks on olnud tegu äärmiselt raske otsuse ja protsessiga ning suure õppetunniga, et inimvõimetel on siiski väga reaalsed piirid. Vabandan väga kõigi nende ees, kelle ootused on seetõttu jäänud täitmata. Aastaid pingutust vabatahtlikult panustades võib teinekord viia selleni, et kõige tehtu kõrval jääb kõlama ainult see viimane, milleks enam jaksu ei jätkunud. (JT)