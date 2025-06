FOTOD Eestimaine maasikas laseb end Paides ikka veel oodata

Paide turul marjade ja teiste aiasaadustega kaupleva Sergei Kustovi klienditeenindaja tunnistas, et tänavu tõepoolest Eesti maasikat veel neilt saada pole, ega ole ka kõrvallettidel kedagi, kes neid pakuks.

"Eesti maasikat juba liigub, aga see on praegu väga kallis. Usun, et ehk juba nädala pärast saame ka meie seda müüma hakata," oli müüja optimistlik.