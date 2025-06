VARJATUD PÄRL Tõeline metshaldjas Tiiu Kiik avab esmakordselt oma unistused ja loomingu allikad

Selle intervjuuga esitleme uut Tiiu Kiiki lugu «Ole mu südames», mis andis nime ka kogu uuele albumile.

- Tiiu, ma olen Eestis uus inimene. Enne suurt sõda teadsin ma Eesti muusikutest väga vähe. Kuid teie album koos projektiga ELEVEN oli ja on siiani minu jaoks üks lemmikmuusikateoseid eesti keeles. Ja seda hoolimata sellest, et ma ei saanud sõnadest aru. Kui ma aga hakkasin sõnu mõistma, armastasin seda veelgi enam. Kas see album on teile endale tänaseni hingelähedane? Rääkige, kuidas see sündis?

- Alexei, kes on projekti ELEVEN taga, otsis Eestist uut inimest, kellega koostööd teha. Mind soovitas talle vabakutseline kunstnik Tiiu Rebane. Alexeile mu muusika ja lauluhääl meeldisid ning ta saatis tutvumiseks oma versiooni minu laulust «Mis isad ütlevad» (sõnad Juhan Liiv) ja küsis, kas olen nõus koostööd tegema. Mulle see versioon väga meeldis ja olin just unistanud kellegagi koostöö tegemisest. Muidugi on see meie album «Mängu ilu» mulle siiani oluline ja meeldejääv ning me kumbki ei välista, et tulevikus teeme veel midagi koos aga siis juba veidi teistsugusemat muusikat.

- Mis inspireeris teid uue plaadi «Ole mu südames» loomisel? Kas mulle ainult tundus, või on see tõesti täielikult teie enda loodud ja ehk isegi täpsem oleks seda nimetada «instrumentaalplaadiks»?

- Mind inspireerivad kõige rohkem inimestevahelised suhted, minule meeldiv muusika ja, mis seal salata, kurvameelsus. See album nagu ka minu eelnevad albumid on tõesti täielikult minu enda loodud. Uut albumit instrumentaalalbumiks ma siiski ei nimetaks, kuna mitmed palad on vokaaliga, tõsi küll - laulusõnu konkretseelt enamus lauludes ei ole. Ainuke päris sõnadega laul on «Ole mu ♡» (sõnad Marge Pärnits) aga ka «Taia-taia»-s on kuulda arusaadavaid sõnu. Teistes vokaaliga muusikapalades on laulud väljamõeldud keeles.