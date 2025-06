Eesti maasikad on jõudnud Järvamaale

Kuigi kevad venis sel aastal pikalt jahedaks ning Eesti maasikahooaeg on tavalisega võrreldes hilisem, saavad Järvamaa elanikud nüüd siiski rõõmustada. Paides asuvas marjaautomaadis on alates saadaval esimesed kodumaised maasikad.

Paide marjaautomaat kuulub BerryMarket'i võrgustikku ning asub mugavalt kesklinna piirkonnas. Tegemist on uudse lahendusega, kus värsked marjad on pakendatud jahedasse automaati, kust neid saab osta ööpäevaringselt, tasudes mugavalt kaardiga.

BerryMarket’i looja, Viljandimaalt pärit ettevõtja Siim Kütt kinnitab, et hetkel on tegu lausa parima maasikaga, mida Eestist leida võib. „Minge maiustama. Julgen pakkuda, et täna Eesti parim mari – suur ja magus,“ ütles Kütt. Maasikate hind on 15 eurot kilo kohta.

Automaat ise sarnaneb tavalisele söögi- ja joogiautomaadile, kuid kukutamise asemel toimetab spetsiaalne liftisüsteem marjad kliendini sujuvalt ja kahjustusteta. Küti sõnul on automaatides kõrgtasemel jahutussüsteem, et säilitada marjade värskus ja kvaliteet. „See ei ole lihtsalt automaat, see on tervislik alternatiiv krõpsudele ja šokolaadile,“ lisas ta.

Siim Kütt, kelle elu muutus drastiliselt pärast rasket õnnetust 2008. aastal, on tõestanud, et ratastool ei takista ettevõtluses edu saavutamast. Mees on katsetanud erinevaid ärisuundi ja leidnud oma niši just marjade otsemüügis. Täna on tal kümme marjaautomaati Viljandis, Pärnus ja Järvamaal ning plaan on võrgustikku laiendada kuni viiekümne automaadini üle Eesti.