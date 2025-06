Galerii Rahvas kogunes Aravetele suve valgeimat ööd tähistama

Kõhud said täis kohalike Suusatüdrukute küpsetatud pannkookidest ja Kirsimari kohviku maitsvatest toitudest. Peole andis erilise tähenduse Presidendi jaanilõke. Tule jagamine algas juba varasemalt, kell 17.30 kultuurimaja kõrval asuva monumendi juurest.

Õhtu jooksul said kõik huvilised osa võtta ka rahvuslikest mängudest, mis pakkusid lõbu igas vanuses osalejatele.

Jaanipeo korraldus sel korral eriti libedalt ei läinud. Peo korraldaja tunnistas avakõnes, et üritus on kahesaja euroga miinuses. "Kellel vähegi soovi ning võimalust, siis meie toetuskast on avatud kõigile." Olenemata miinusest eelarves otsustas siiski jaanipeo eestvedaja Marta Kondas kogukonna heaks jaaniürituse ära teha.