Video Paides kriimustas naine ligi kümmet autot. «Ta tahtis juba koju minna kahe poest ostetud pudeliga»

«Ma jooksin kiirelt välja, see inimene tahtis juba minema jalutada, et tema ei ole umbes midagi teinud. Tema tahtis juba koju minna kahe pudeliga, mis ta poest ostis,» rääkis mees. Ta jooksis naisele järele, võttis tolle käest kinni ja tõi ta tagasi autode juurde ja ütles, et enne kui politsei tuleb, ei kõnni naine kuhugi.

«Kaks autot said sõna «papist»… Ma ei oska seda millegagi seostada. Ülejäänud autod said sõna «vägistaja» või «vägistaja.. » midagi edasi. Algused on hästi loetavad,» meenutas mees.

«Politsei oli naiselt küsinud, et mis tal enda õigustuseks öelda on ja autode kriipija vastas, et nad kuulavad Markkus Pulga ja nublu laule ning seetõttu sodis. See tundus koomiline ja ei suutnud ise ka päris hästi uskuda, et kuulates nublut, siis tuleb ihk autosid sodida. Ta ütles ka midagi sellist, et ta on nublule uue auto ostnud, et mis see enam ära ole,» rääkis mees.