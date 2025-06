Pühapäeva õhtul kümneid autosid terava esemega kriimustanud ja narkojoobes tabatud naine on šokeerinud kohalikke mitte ainult oma teoga, vaid ka oma taustaga. Nimelt on tegu Järvamaal tunnustatud endise noorsootöötajaga, kelle varasem tegevus noortega on jätnud paljudele positiivse mulje.

"See on avalik saladus, kes see oli. Kooli peal tundus ta hästi tore ja soe inimene,“ meenutab endine õpilane, kes õppis koolis, kus kõne all olev naine noorsootöötajana tegutses. Tema sõnul ei tundnud ta naist isiklikult, kuid šokeeriv juhtum oli tema jaoks ootamatu. „Ei olnud kursis, et ta narkootikumidega pahuksis võiks olla,“ lisas ta.