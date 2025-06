PPA teabehaldusbüroo politseikapten Triin Tõnismäe selgitas, et juba mitu aastat on kõik 612 3000 numbrile tehtud kõned automaatselt suunatud riigiinfo telefonile 1247.

„Inimese jaoks on mugavam meeles pidada üht numbrit, kust saab infot nii politsei kui ka teiste riigiteenuste kohta. Täna näeme, et inimesed on harjunud helistama 1247-le ning eraldi politsei infonumbrit ei ole enam vaja. Seetõttu sulgeme 1. juulist numbri 612 3000 lõplikult.“