Järva-Jaani gümnaasium jätkab sügisel põhikoolina

Järva-Jaani gümnaasiumi viimaseid vilistlasi on 12. Gümnaasiumi mälestuseks on koolimaja ette tammepuu alla paigaldatud pink. «See on pühendatud kõigile Järva-Jaani keskkooli ja gümnaasiumi õpilastele ning õpetajatele. Paik, kuhu tulla meenutama ja jagama ühiseid mälestusi,» on kirjas kooli sotsiaalmeedia lehel.