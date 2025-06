Häirekeskusele möödusid jaanipühad töiselt

Häirekeskuse arendusosakonna teenuste juht Karmen Oks sõnas, et tänavused jaanipühad üheskoos eelneva nädalavahetusega möödusid häirekeskuse jaoks rahulikult. "Kui hädaabinumbri kõnekoormus on sel aastal olnud keskmiselt ööpäevas 2700 kõnet, siis jäi see ka jaanide ajal samale tasemele. Kõne ootejärjekordasid ei tekkinud ning hädaabikõnedele vastati keskmisel 4,5 sekundi jooksul.".