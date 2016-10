Sõjapõgenikud leidsid Türil peavarju

Siseministeeriumi teatel tuli Türile kolmeliikmeline Süüria perekond, kus lisaks emale ja isale on üks laps. Mehel on kõrgharidus infotehnoloogia erialal ja naisel inglise keele filoloogias. Mees on töötanud õpitud erialal, pidades oma firmat. Nii naine kui ka mees räägivad oma emakeele kõrval ka inglise keelt.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et põgenike majutamisel riigi asutused Türi valla arvamust ei küsinud ja tema kuulis sellest alles möödunud reedel. «Nüüd, kui see perekond on Türile saabunud, peame neisse suhtuma võrdselt teiste Türi valla elanikega,» lausus ta. «Nende taust on igati positiivne.»

Siemann lisas, et mehe IT-kõrgharidus on töö leidmisel suur pluss.

Siemanni ütlust mööda saab põgenike pere tugiisikuks Türi vallavalitsuse sotsiaaltöötaja, kes aitab neil võõrasse keskkonda sisse elada.

Siemann teadis öelda, et süürlastele hakatakse kohe õpetama eesti keelt. «Loodan, et nad on toredad inimesed ja saavad siin ilusasti hakkama,» lisas ta.

Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin sõnas, et IT-valdkonna inimestest on puudus ja nemad on alati valmis häid töötajaid palkama.

Oselini selgitusel on kooli igapäevatöö muutunud juba rahvusvaheliseks, seetõttu on inglise keelt valdavad inimesed samuti hinnas. «Meil on 11 rahvusvahelist projekti,» märkis ta.

Kõikide Eestisse vastu võetavate inimeste puhul selgitatakse enne välja nende taust. Kreekas kohapeal tegid sõjapõgenikega intervjuu Eesti eksperdid politsei- ja piirivalveametist, kaitsepolitseiametist ja sotsiaalministeeriumist. Muuhulgas tutvustati intervjuu jooksul Eestit, rahvusvahelise kaitse saanud inimeste õigusi ja kohustusi Eestis ning kohalikke tavasid.

Euroopa rändekava alusel on Eesti vastu võtnud 68 sõjapõgenikku.

2. oktoobri seisuga on Euroopa Liidu riigid ümber paigutanud 5827 sõjapõgenikku, neist 4569 Kreekast ja 1258 Itaaliast. Türgist on pärast Euroopa Liidu ja Türgi lepet Euroopa Liidu riikidesse ümber asustatud 1668 inimest.