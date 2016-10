Ohhoo! Kuulus telekokk toimetas Põhjaka mõisa köögis

Põhjaka mõis annab oma Facebooki lehel teada, et laenasid laupäeval korraks oma kööki kallile külalisele Tareq Taylorile, kes valmistas Kalamatsi meierei juustust ühe värvilise roa. "Oli meeleolukas ja tore kohtumine! Saade kus on ka meist juttu läheb eetrisse aastal 2017," on piltide juurde lisatud.

Rootsist pärit kuulus telekokk ja mitmete armastatud kokaraamatute autor, humoorikas ja võluv Tareq Taylor tutvustab oma saatesarjas "Tareq Taylori Põhjamaade kokakunst - silmaringi avardav kokasari" vaatajale Skandinaavia kokakunsti kõrval ka Põhjamaade elu-olu ja kultuuri. Ta rändab mööda kaunemaid ja omanäolisemaid paiku ning tutvub kohaliku toidukultuuriga, millest inspireeritult valmib alati ka mitu rooga.