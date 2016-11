Keskerakonna kongress surus laadalised nurga taha

Paide kultuurikeskuse direktor Ülle Müller ütles, et tegid seda silmas pidades suuremat vajadust parklakohtadele. «Kasutame täna parklast vaid poolt parkimisrida,» täpsustas ta.

Samas oli ta pisut nördinud. «Meie pidasime kokkuleppest kinni ja kolisime laadamüüjad mujale, kuid kongressi korraldajad lubasid omalt poolt, et parklasse ei tule parkima suured bussid,» selgitas ta. Ometi seisis kultuurikeskuse parklas juba kella 10-st saati neli suurt bussi, kitsendades oluliselt parkimisolusid.

Müller lisas, et laadamüüjaid oli seekord kohal 74, mis on tavapärasest rohkem. See tegi nende ära mahutamise küllaltki raskeks, kuid müügikohata ei jäänud siiski keegi.

Ehkki teave müügikohtade ümberpaigutuse kohta oli Paide kultuurikeskuse kodulehel juba varem olemas, tuli see hommikul nii mõnelegi müüjale üllatusena. «Saime ikka pahandada ka, kuid lõpuks rahuneti,» ütles Müller. Ära ei läinud selle seiga pärast ükski müüja.

Tallinnast laadale müüma tulnu Merle, kes ei soovinud oma perenime avalikustada, tunnistas, et tegelikult pole erilist vahet, kas müüa oma toodangut sada meetrit ühel- või teisel pool. «Müügikohast tähtsam on ilus ilm. Kui päike paistab ja tuule ei puhu, tulevad inimesed meelsamini kodudest välja ning ka laadale kaupa uudistama,» põhjendas ta.

Täna arvas ta tulevat hea müügipäeva, sest rahvast oli keskpäeval laadal ringi käimas tavalisest rohkem.