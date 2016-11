Politseinikust kohalik poliitik tõrjub kohtus omastamise süüdistust

Lääne ringkonnaprokuratuur esitas Vaasile süüdistuse Järva-Jaani vallavalitsuse väljastatud kütusekaardi kasutuses isiklikuks otstarbeks. Süüdistuse järgi on ta 2010. aasta septembrist 2012. aasta lõpuni omastanud sel moel kütust üle 1500 euro väärtuses.

Samuti süüdistatakse Vaasi selles, et kasutas vallavalitsuselt talle abipolitseilise tegevuse korraldamiseks antud sõidukit liikluskindlustuseta ja tehnoülevaatust läbimata.

Eile Vaas ennast kohtus süüdi ei tunnistanud.

Enne kohtuistungit ütles Vaas Järva Teatajale, et küllap näitab seegi midagi, et ta on seniajani politseis ametis. Vaas lubas juhtunu kohta avalikkusele täpsemaid kommentaare jagada pärast kohtutee lõppu.

Eile andis kohtus selgitusi Järva-Jaani vallavanem Arto Saar, kes ütles, et 2006. aastal andis politsei Järva-Jaani vallavalitsusele sõiduauto Suzuki Vitara, mille sai oma käsutusse politseinik Margus Vaas, kes pidi kahe abipolitseinikuga kasutama seda patrullkäikudel. Saar sõnas veel, et abipolitseinike töö tarvis sai Vaas kasutada vallavalitsuse kütusekaarti.

Saar ütles, et kuna tegemist oli vallavolikogu esimehe ja politseinikuga, siis keegi ei kontrollinud, kui palju ja mis eesmärgil autot kasutati.

Kui vallavolikogu revisjonikomisjon hakkas vallale kuuluvate sõidukite kasutust kontrollima, tulidki Saare ütlust mööda probleemid ilmsiks.

Eile kohtus ütles Saar, et Vaas on vallavalitsuse kütusekaardiga võtnud autosse kümne minuti jooksul 80 liitrit kütust, mida on peaaegu kaks korda rohkem, kui auto paaki mahub.

Saare teada pole kohalike seas saladus, et Vaas on käinud sama autoga jahil, kuigi see oli ette nähtud üksnes abipolitseinike tööks.

Süüdimõistmise korral võib Margus Vaasi oodata rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Vaas juhtis Järva-Jaani vallavolikogu aastail 2009–2013 ja 2013.–2015. aastal oli ta vallavolikogu aseesimees. Vaas on ka praegu Järva-Jaani vallavolikogu liige.