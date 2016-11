Mehe surnuks pussitanu läks pikaks ajaks vangi

Leppänen selgitas kohtus, et see oli hädakaitse, kuid eile hommikul välja kuulutatud kohtuotsuses on kirjas, et kohus ei tuvastanud hädakaitset. Prokurör küsis Leppänenile kümne aasta ja kuue kuu pikkust vangistust.

Leppäneni advokaat ei osanud pärast kohtuistungit öelda, kas nad kaebavad otsuse edasi või mitte.

Prokuratuur süüdistas Leppäneni surma põhjustamises ja tervisekahjustuse tekitamises.

Süüdistuse järgi lõi Leppänen tänavu 20. märtsil Paide ööklubis omavahelise tüli käigus noaga 28aastast meest, kes suri hiljem saadud vigastusse. Lisaks tekitas süüdistatav teisele, toona 31aastasele mehele noaga kaks lõikehaava.

Paides asuva Bucketi ööklubi omanik ütles pärast juhtunut Järva Teatajale, et tüli 28aastase Martini ja Freddy vahel algas juba eelmisel ööl. «Siis lasid nad leti juures rusikad käiku, kuid neile mindi vahele ja nad leppisid ära,» sõnas omanik.

20. märtsi öösel tööl olnud baaridaam selgitas toona omanikule, et klubi hakati kinni panema ja ta oli juba tagaruumis. Kui ta sealt uuesti leti juurde tuli, siis nägi, et Martin hoiab jalast kinni ja jookseb väljapääsu poole.

Leppänenil on hoolimata noorest east muljetavaldav kriminaalne minevik.

Möödunud aasta veebruaris vabastati ta enne tähtaega vanglast. Antud kohtumääruses seisab, et ta on kriminaalkorras karistatud kahel korral ja viibis vanglas esimest korda.

Varem on teda karistatud varavastaste kuritegude eest, millele hiljem on lisandunud vägivald. Enne vangistust oli isik määratud kriminaalhooldusele, kuid sooritas katseajal uued kuriteod. Väärteokorras on teda karistatud 14 korral.

Vanglast vabastamise hetkel oli tal pooleli sotsiaalprogramm «Viha juhtimine» ja ta kasutas psühholoogi abi.

Kohtumääruses on kirjas, et Freddy Leppänenil on probleeme alkoholiga, sest alkoholi mõju all muutub ta vägivaldseks. Eelmised kuriteod on ta toime pannud alkoholijoobes.

Määruses on kirjas, et Leppänen tarvitas vabaduses olles iga päev kanepit ning pani toime ühe isikuvastase kuriteo kanepiuimas. Ta tegutseb hetke­emotsioonide ajendil ega mõtle tagajärgedele. Tema suhtlusstiil ametiisikutega ja kaaskodanikega ei ole korrektne.

Kui isik on tarvitanud sõltuvusaineid ja tema majanduslik olukord on halb, on oht inimestel langeda varguse või röövimise ohvriks. Samuti mõjutab isiku käitumist tema sõprusringkond.

Kinnipeetava puhul on uue kuriteo toimepaneku tõenäosus kahe aasta jooksul 68 protsenti, uue vägivaldse kuriteo toimepaneku tõenäosus sama aja jooksul on samuti 68 protsenti.

Aasta tagasi otsustas kohus vabastada Freddy Leppäneni kaks kuud enne karistuse lõppemist tingimisi kuuekuulise katseajaga.