Algab Järvamaa aasta teo hääletus

• Hääletada saab Järva Teataja veebilehel www.jt.ee ja Järvamaa infoportaalis www.jarva.ee.

• Lõika välja kupong Järva Teatajast ja postita või too see Järva Teataja toimetusse (Väike-Aia 5, postkast 38, 72711 Paide).

• Hääle võid saata e-kirjaga aadressil toimetus@jt.ee.

• Valikust võib teada anda Järva Teataja või Järvamaa – Eesti Südamaa Facebooki lehel sõnumitesse kirjutades.

Hääletus lõpeb 20. jaanuaril. Aasta tegu kuulutatakse välja 27. jaanuaril. Tavapäraselt saab võitja auhinnaks vaiba, mis jääb meenutama tegusat aastat. Tänavu on selleks Liis Pihliku teos «Teed-rajad-peatused». Aasta tegu selgub juba neljateistkümnendat korda.

Arvo Pärdi muusikaaed

Paides Väike-Aia ja Kitsa tänava nurgal on 22. septembrist avatud Arvo Pärdile pühendatud muusikaaed, mis väärtustab helilooja panust maailma ja Eesti muusikas ning tähistab Pärdi sünnikodu kohta. Muusikaaia ideelahenduse on loonud ASi Kobras maastikuarhitektid Teele Nigola ja Kristofer Soop, kes on aeda projekteerides lähtunud nii maastiku võimalustest kui ka Pärdi muusikast.

Muusikaaeda kaunistab kaks Riho Kulla skulptuuri: seni helilooja sünnikodu kohta tähistanud «Paesümfoonia» ja uus teos «Klaver». Aia üks peategelane on seal kasvav õunapuu, mis kuulduste järgi oli olemas juba siis, kui Arvo Pärt seal lapsena ringi jooksis.

Paide perekodu

18. augustil tegi Paides uksed lahti perekodu vanemliku hoolitsuseta lastele. Perekodu ehitust rahastas sotsiaalministeerium Eesti-Šveitsi koostööprogrammi kaudu. Maja ehitus läks maksma ligi 170 000 eurot. Lai 41 asuv moodulmaja on energiasäästlik ja mõeldud kuuele lapsele koos perevanematega.

Vahetus naabruses asuvad noortekeskus, huvikeskus ja raamatukogu. Juba suve algul kolis perekodusse kuus seni Järvamaa lasteabikeskuses elanud poissi, kel on nüüd võimalus kasvada heades tingimustes ja koduses õhkkonnas. Nendega koos elab majas vaheldumisi kolm perevanemat.

Väätsa põhikooli uuendus

Energiatark maja jälgib oma energia tootmist ja tarbimist, katusel on päikesepaneelid koguvõimsusega 30 kW ja tuulegeneraator 1,5 kW tarbevee soojendamiseks – see kõik kõlab nagu mõne energiaettevõtte ambitsioonikas plaan. Tegelikult asub selline tark maja siinsamas Järvamaal. Septembris kuulutati avatuks maakonna igas mõttes kõige targem maja – uuenenud Väätsa põhikool.

Kooli ühes põhja- ja ühes lõunapoolses klassis on kogu energialiikumine õpilastele kohe nähtav ja andmeid saab kasutada õppetöös. Koolis on uus loodusteaduste klass koos laboriga, digilabor ja õuesõppeklass.

Väätsa põhikooli hoone uuenduse kogumaksumuseks kujunes 920 000 eurot.

Kesk-Eesti rahvamuusika arendusprogramm

Tänavu algatatud Kesk-Eesti rahvamuusika arendusprogrammi eesmärgiks on selle eestvedaja, Järvamaa rahvakultuurispetsialist Lili Välimäe nimetanud Kesk-Eesti pärimusliku rahvamuusika uurimist, viiside noodistamist ja kirjastamist, samuti koosmängu taasloomist ja elavdamist.

Aasta jooksul oli mitu Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkutulekut, kus keskenduti pillidele, juuni lõpul oli Türil suur rahvamuusikapidu ja aastat kroonis trükise «Kesk-Eesti pillilood» valmimine.

Krossisõitja Meico Vettiku edukas aasta

Meico Vettik on krossiradadel silma paistnud aastaid, kuid aasta 2016 oli kindlasti ka talle erakordne.

Tõenäoliselt esimese eestlasena tuli Vettik Austraalia krossimeistriks, Venemaal peetud juunioride MMil oli ta teine ja Saksamaa meistrivõistlustel samuti teine. Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni hooaja pidulikul lõpuüritusel võttis Paide noormees Meico Vettik vastu parima noore motosportlase tiitli. Samuti hinnati tema hooaega aasta mototeo tiitli vääriliselt.

Paide Viking Window esiliiga võit

Aprilli alguses tuli Paide Viking Window korvpallimeeskond kodusaalis esiliiga võitjaks. See polnud üheski mõttes tavaline korvpalliõhtu. Jäid pisut hiljaks ja sul polnud enam istekohta; rõõmustasid vastaste mängu üle ja kümmekond fänni olid kohe valmis sulle turja kargama; tahtsid kaaslasega rääkida, kuid bassikõlar, tantsutüdrukute etteasted ja platsilt nähtav tegid selle võimatuks.

See õhkkond ja emotsioon ... Kui sind polnud kohapeal, siis sa ei tea, et tegemist võis olla siinse spordiajaloo ägedaima korvpalliõhtuga.

Graanul Investi uus tehas

Lõppev aasta on olnud Imaveres tegutsevale aktsiaseltsile Graanul Invest lennukas, mida peegeldab ka maakonna parimate ettevõtjate autasustamisel saadud kõrgeima lennu eripreemia.

Vähe sellest, et Eestis oma valdkonna absoluutses tipus asuv ettevõte ostis Belgias asuva elektrijaama aktsiaid, investeeris ta Järvamaa ettevõtluskeskkonda, rajades Imaverre puidugraanulite tehase, mille kogumaksumus on 45 miljonit eurot. Toorainena saab kasutada kõiki saeveski tootmisjääke. Detsembris katseaega alustanud tehas töötab praeguseks täisvõimsusel.

Väätsa lumememmede paraad

Rohkem kui 600 lumekuju ligi viiekilomeetrisel teelõigul – just selline nägi välja Reopalu ja Väätsa vaheline tee 28. veebruaril ja ka nädalaid pärast seda. Lumememmi ja -mehi valmistasid pered ja sõpruskonnad, tantsurühmad ja laulukoorid Järvamaalt, aga ka Tallinnast ja Otepäält. Paljudel olid ühes välja prinditud pildid ja vahendid, et kerkiks just soovitud lumekuju.

Kuigi märtsipäike harvendas lumekujude ridu, meisterdasid kergliiklusteel jalutajad neid vahepeal juurde. Uudis Väätsa lumekujudest ületas ka Rootsi päevalehe uudisekünnise.

Energiatõhus kortermaja

Sügiseks valmis ühest nõukaaegsest kortermajast Paides Soo tänavas moodne Prantsuse rõdudega neljakorruseline elamu, mis elanike meelest on uhkeim maakonnas.

Endisel punastest tellistest 28 korteriga majal on nüüd klaasist rõdud, uus küttesüsteem ja katusel asuvad päikesepaneelid annavad majale ligi 60 protsenti kokkuhoidu.

Ümberehitus läks maksma 800 000 eurot, sellest 40 protsenti on KredExi toetus ja 60 protsenti ehk 460 000 eurot pangalaen.

Kiriku ajakell hakkas jälle tööle

EELK Paide Püha Risti kirik sai annetajate toel uue ajakella. Nüüd saavad kõik kesklinnas liikujad kirikule pilku heites teada, mis on täpne aeg. Kaugemal olevatele inimestele annab täis- ja pooltundidest teada tornikell.

Kella korrastus läks maksma 10 000 eurot, mis tuli kokku annetajate toel ja heategevuskontsertidega.

Kellaprojekt pole sellega veel lõppenud, eesmärk on saada Paidele oma kellamäng.

Epiima uus katlamaja

Mais avas Epiim Järva-Jaanis uue katlamaja, mille korstnast tulev õhk on puhtam kui mõnes Hiina suurlinnas.

Võrreldes vana, põlevkiviõlil töötanud katlaga väheneb välisõhusaaste koguni 668 protsendi ulatuses.

Keskkonnahoid polnud aga ainus põhjus, miks piimafirma hakkepuidul töötavasse katlamajja kolm ja pool miljonit eurot investeeris. Kui 2014. aastal kulus põlevkiviõli ostule üle miljoni euro, siis hakkepuidule hakkab aastas kuluma ligi veerand miljonit eurot ehk neli korda vähem.

Eestis esimene piimatööstuses asuv hakkepuidukatel on tehnika viimane sõna.

Käru vald liitub Järvamaaga

Vaieldamatult on 2016. aasta üks märksõna haldusreform. 24. novembril kogunesid Türi, Väätsa ja Käru vallavolikogu istungile sõna otseses mõttes keset metsa, kuhu oli selle tarvis üles seatud telk. Volinikud polnud valinud ühisnõupidamiseks mitte suvalise metsatuka, vaid koha, kus kolme valla piirid kokku saavad.

Telki seati üles kolme valla lipud ja ühise laua taga istus kolm volikogu esimeest, kes kõik olid kaasa võtnud haamri, mille löögiga kinnitada valdade ühinemisotsust.