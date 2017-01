Pilk ajalukku

Üleeile hommikul olid asjaolusid uurimas muinsuskaitselitsentsiga kellaasjatundja Toomas Mäeväli Tallinnast, Paide linnavalitsuse heakorraspetsialist Tiina Kivila ja ajanäitaja hooldaja Maria Ström. «Kui selgus, et kell ei löö täistunde täpselt, keerasime enne jõule löömise kinni, et ei eksitaks inimesi,» ütles Kivila.

Paide linnavalitsuse lepingu alusel ajanäitaja hooldaja ja üleskeeraja Maria Ström lisas, et täistunde hakkas kell valesti lööma kümmekond päeva varem. «Algul ei saanud aru, mis viga on, abikaasa ronis üles ja nägi, et tross on ühest kohast karvane, see takistaski,» selgitas ta. «Võtsime trossi madalamaks, aga jälle valetas, ei aita muu, kui tuleb ära vahetada.»

Ka on Ström hädas sihverplaadiga, mille värv on kulunud ja üldse on tagantpoolt raske läbi näha, kus seierid parasjagu asuvad. Ajanäitajat käib Ström üles keeramas ja õigeks sättimas poolteise päeva tagant.

Toomas Mäeväli vaatas kella mehhanismid üle, kuulas kellade kõla, käis tornis ära. «Mehhanisme puutuda pole tarvis, aga tross tuleks altpoolt umbes kahe meetri ulatuses ära vahetada,» soovitas ta. «Ja ajanäitaja kell (paikneb üleval tornis, on väljastpoolt näha – toim) on katki, ei helise hästi, tuleb terve kell panna.»

Muret tegi Mäeväljale veel torni katus. «Kas torni katust on plaanis remontida – plekk on kui tähistaevas, väikseid auke täis,» teatas ta. «Kui jääb aastateks, mädaneb läbi, praegugi on lauad vettinud.»

Mäevälja meelest ei tohiks kiriku asi olla ligadi-logadi, vaid kell peab näitama ikka õiget aega, Paide kiriku ajanäitaja lõtk on kaks minutit. «Teisalt on jälle tore ka, kui vana on säilinud,» märkis ta.

Paide linnavalitsuse heakorraspetsialist Tiina Kivila ütles eile, et linnavalitsus ootab ära, kui Toomas Mäeväli esitab nädala-poolteise pärast hinnapakkumise, et nii vana süsteemi korrastada kui ka digitaalsele üle minna.

