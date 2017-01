Miks panen Suur-Järvamaa rahvahääletusele?

Alo Aasma

maavanem, valimisliidu Suur-Järvamaa eestvedaja

«Hilja, peremees!» ütlevad paljud, sest haldusreformi rong on läinud ja kolme omavalitsusega Järvamaa suure tõenäosusega sündinud, sest ilmselt sundliidab valitsus Koeru ikkagi Järva valla külge.

Nõus, ongi hilja, kuid mitte lootusetult. Kui see on ka tegelikult Järvamaa inimeste soov, ja mul pole möödunud rahvakoosolekut, kus ma poleks pidanud selgitama, miks see ei sündinud, siis maakonnasuuruse omavalitsuse loomine on aja küsimus.

Suur-Järvamaad on toetanud mõjukad ettevõtjad, ühiskonnategelased, kultuuri- ja spordiinimesed, külaliikumise eestvedajad, rääkimata tavalistest inimestest, kes Järva Teataja veebigallupis üle 10 000 korra sellele toetust avaldasid.

Suur-Järvamaa jäi aga sündimata, sest ühest küljest surus haldusreform peale väga tiheda ajagraafiku, teisalt polnud erakonnad lihtsalt valmis kokku leppima. Miks? Sest kolmes omavalitsuses on alati rohkem jagada kui ühes. Kui ühes omavalitsuses üldse võimule ei pääse, äkki siis ülejäänud kahes ikka saad kuidagi jala ukse vahele.

Ka väga paljud volikogude liikmed on algusest peale olnud mõttega päri ning paljud on mulle tunnistanud, et nüüd, aasta hiljem, kui kogu liitumine on selja taga ja kogemustest õpitud, on kõik osalised vaatamas haldusreformi hoopis teise pilguga. Kui saaks uuesti alustada, et mindaks kindlasti edasi enam nii, nagu välja on kukkunud. Ja hästi meil see välja ikka ei kukkunud küll.

Rõõmu võib tunda Türi toimepiirkonna suurenemise üle, kui Raplamaalt tuli Järvamaa koosseisu Käru vald, mille elanikud on paljuski oma igapäevatoimetustes Türiga seotud. Rõõmustab seegi, et Paide ja Türi said ikkagi 11 000 elaniku piiri täis ning tõid maakonda lisaks miljon eurot investeeringutoetusi.

Väga kurb oli näha, kuidas haldusreformi käigus kiputi omavalitsusi liitma ikka mitte loogika ja terve mõistuse, vaid parteipoliitiliste traagelniitide kaudu. Väga valus oli vaadata volikogude «demokraatia» mängu külaelanikega, kes soovisid liikuda teises suunas, kui volikogu oli ette näinud. Neist sõideti lihtsalt üle olenemata sellest, kas toetusallkirja oli andnud 80 või 90 protsenti elanikest. Ei aidanud siin ei tuhatkond kogutud allkirja, kümneid tunde koosolekuid, meeleavaldused ega halduskohuski.

Nagu sellest veel vähe oleks, leidis detsembri keskel Koeru volikogu loodava Järva valla toimemudeli olevat ikka niivõrd vastumeelse, et otsustas läbirääkimised lõpetada ning hakata hoopis Lääne-Virumaal asuva Rakke vallaga läbi rääkima.

Suure tõenäosusega liidab valitsus Koeru sellele vaatamata Järva vallaga. Loodava Järva valla toimimine, mis esimest korda lagunes ära juba enne sündi, on veelgi keerulisem, sest pingetele valab õli ka asjaolu, et sundliitmise korral ei anna valitsus Koerule kaasavaraks 300 000 euro suurust ühinemistoetust, mis saab osaks teistele vabatahtlikult liitunuile.

Kindlasti mitte kõik, kuid valdav osa neist probleemidest oleks jäänud olemata, kui oleksime püüdnud liikuda osavaldadega Suur-Järvamaa omavalitsuse suunas. Jäänuks ära palju vaenu ja viha volikogude ja külaelanike vahel, me ei peaks muretsema Koeru lahkumise pärast Järvamaalt, ei peaks hakkama tehislikult ümber kujundama ühistranspordivõrku või asfalteerima teid, et mitte sõita vallakeskusse mööda kruusateed.