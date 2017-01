Jahimeestelt ligi 100 000 eurot varastanud raamatupidaja pääses tingimisi karistusega

Kohtus ette leotud süüdistuses on kirjas, et Milder omastas raha ajavahemikus 14. jaanuar 2015 kuni 11. juuli 2016. Ta andis raha pojale sularahas, et too saaks oma võla ära maksta.

Kohus määras Milderile ka sunniraha 705 eurot, mis tuleb tal minimaalselt 60euroste osadena ära maksta aasta jooksul.

Kui möödunud aasta juulis vargus päevavalgele tuli, ütles Milder Järva Teatajale, et hakkas jahinduslubi pangakaardiga raha välja võtma kaks aasta tagasi ja pakkus, et summa ulatub 50 000 euroni.

Milder tunnistas toona, et andis endale aru, et ühel hetkel tuleb vargus ilmsiks, kuid ei osanud ka midagi selle ärahoidmiseks ette võtta. «Kui oleksin kusagilt raha saanud, siis oleksin selle summa tagasi pannud,» sõnas ta.

Milderi ütlust mööda sai vargus kesta nii pikalt seetõttu, et ta oli töötanud jahindusklubis veerandasada aastat ja kõik sealsed inimesed usaldasid teda.