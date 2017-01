Korduvalt karistatud Leo Pulst sai ohvri peksmise ja pussitamise eest rahatrahvi

Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment ütles Järva Teatajale vahetult pärast juhtunut, et politsei leidis sündmuskohalt kaks vigastatud inimest: 53-aastasel mehel oli torkehaav ja 41-aastast naist oli löödud.

Leesment lisas, et juhtunu asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi alusel. Politseile oli teo arvatav toimepanija teada juba siis.

7. juuli õhtu kella seitsme paiku Poaka külas Pihlaka tänavas püssilaske kuulnud ja tänavale jooksvat naist märganud Raivo (nimi muudetud) andis juhtumist teada politseile. Kõlanud laskude järel nägid naabrid maja juurest minema kihutamas Škodat. Olukorda uurima läinud poakalane silmas eemal asuva maja hoovil haavatud meest.

Kohtu dokumentidest selgub, et mullu 7. juulil kell 18.55 ajal sisenes Pulst elumajja, kus lõi voodis olevale mehele rusikaga näkku, seejärel tõmbas Leo Pulst mehe voodist välja ja tiris ta kööki, kus tõukas meest, mille tagajärjel ohver kukkus, maast tõustes oli tema käes nuga, millega ta hakkas tegema ründavaid liigutusi Leo Pulsti suunas. Leo Pulst lõi ründe tõrjumiseks mehele rusikaga tugevalt vastu nägu, kes siiski liikus edasi Leo Pulsti suunas, kes taganes majast välja, ründe tõrjumiseks lõi Leo Pulst meest ühel-kahel korral rusikaga näopiirkonda, mille tagajärjel mees kukkus.

Seejärel lõi Leo Pulst kannatanut 2-3 korda jalaga rindkerepiirkonda ning noaga kahel korral vasakule tuharapiirkonda. Peksmise tagajärjel põhjustati mehele teadvusehäire, kõvakelmealune ja ämblikuvõrkkelmealune verevalum, mõlema sarnaluu nihkumisega murd, parema silmakoopa alumise serva murd, parema põskkoopa eesmise ja tagumise seina nihkumisega murd, vasakpoolse 5.-9. ja 12. roide nihkumisega murd, vasakpoolne õhk-rind, parema kopsu põrutus ja kaks torkehaava tuharas.

Mehel esinevad tervisekahjustused on eluohtlikud, luumurdude keskmine paranemisaeg on rohkem kui 4 nädalat ja vähem kui 4 kuud. Oma tegevusega pani Leo Pulst toime raske tervisekahjustuse tekitamise ettevaatamatusest, põhjustades ohu elule ehk kuriteo karistusseadustiku paragrahvi 119 lõike 1 järgi.

Vahejuhtum ise ja selle koht naabruses elavaid inimesi ei üllatanud. Samas majas ja hoovis võib iga päev näha inimesi, kes karjuvad, tuigerdavad, naabreid tülitavad ja muul moel külaelu häirivad.

Süüdistuse sai Pulst siiski vaid mehe ründamises. Kohus mõistis Pulsti süüdi kehalises väärkohtlemises ja raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest, põhjustades ohu elule. Lõplik karistus on Pulstile rahatrahvi 3380 eurot. Kohtuotsusest võib ka lugeda, et karistust kergendava asjaoluna võttis kohus arvesse mehe puhtsüdamlikku kahetsust ning arvestas karistusest maha ka eelvangistuses viibitud 1 kuu ja 24 päeva.

Pulsti on kriminaalkorras karistatud kokku kümnel korral ja vanglakaristust on ta kandnud viiel korral. Kuigi vanglakaristust on talle kokku mõistetud ligi 30 aasta jagu, on ta sellest tegelikult kandma pidanud ligi kolmandiku.