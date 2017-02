Hakkajad naised sikutasid meesterahva kraavist välja

Lisaks erilistele autodele tähendab talveralli ka erilisi, vanatehnikast ja samade huvidega sõpradest lugu pidavaid inimesi. Üheks selliseks oli näiteks saarlane Hendrik Tasa, kes võttis sõbrad punti ja tuli sõitma vana Volvoga.

Raja oli ka mitmeid vaid naisterahvastest koosnevaid võistkondi, nagu Liina Jutt G-klass mersuga (nemad ulatasidki abistava käe (loe: tehnika) kaasvõistlejatele)...

...või Keiu Ruus-Lepp Volgaga. Mõlemad naised on talverallil sõitnud aastaid.

Üheks ralli erilisemaks sõidukiks oli musta numbrit (näitab vanatehnika originaalsust) kandev Fiat, roolis tuntud jurist Indrek Sirk.

Rajameister Priit Veski ütles ralli eel Järva Teatajale, et pealtvaatajatele on kõige paremaks vaatamiskohaks Järva-Jaanis asuv vanatehnika varjupaik. Just sealt voorib laupäevase päeva jooksul läbi hulk erinevaid jõuvankreid.

Kuidas aga suhtub sellesse ettevõtmisse varjupaiga peremees Tuve Kärner, vaata videost.

Talverallil oli korraldajate sõnul startimas 115 sõidukit. Reaalselt sõitma jõudis sadakond masinat, laupäeva lõunaks olid tekkinud ka mõnad katkestajad. Vanatehnika lihtsalt lõpetas töölepingu.

Kolme maakonda läbiva võistlustrassi pikkuseks oli umbes 350 kilomeetrit. Priit Veski rõhutas, et kuigi nime järgi võiks talverallit pidada klassikaliseks autospordivõistluseks, nii see siiski pole. „Tegemist on ikkagi just for fun üritusega, mille peamiseks eesmärgiks pole mitte kihutamine, vaid kontrollpunktide läbimine ja ristsõna lahendamine motoriseeritud liikumisvahenditel liikudes,” selgitas ta.