Koigi vallavanem viibis tulistamise ajal Londoni kesklinnas

Koigi vallavanem Margo Hussar ütles, et viibib praegu Londoni kesklinnas ja parlamendihoonest umbes kilomeetri kaugusel. «Siin on kõik rahulik, pole isegi sireene kuulda,» sõnas ta.

Hussar ütles, et viibis alles mõni tund tagasi Westministeri sillal.

Parlament on oma töö katkestanud. Kinnitamata andmeteil sõitis teine ründaja Westminsteri sillal inimeste sekka.

Tunnistajate sõnul nägid nad, kuidas antakse arstiabi haavatud inimestele. Väidetavalt olla nad näinud piirkonnas noaga relvastatud meest. Sündmuskohal viibiva BBC ajakirjaniku teatel on kohale saabunud raskerelvastuses sõjaväelased.