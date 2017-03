Ilvese nahk ja kolju tõid Lembit Jõgisalule kuldmedali Balti trofeede näituselt, kuid Eesti jahimeeste seltsi ilvese teenetemärgi on ta saanud 2007. aastal selle eest, et on aastakümneid olnud eeskujulik jahimees ja jahilaskur.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX