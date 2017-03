Aasta pärast pussitamist toimuvad peod endiselt hommikuni

Möödunud aasta 20. märtsil kell 4.29 anti häirekeskusele teada, et Paides Tallinna tänaval asuvas meelelahutusasutuses on terava esemega löödud 28- ja 31aastast meest. Mõlemad mehed toimetati haiglasse, kus 28aastane mees hiljem suri. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 20aastase Freddy. Paide linnajuhid ja politsei käisid seejärel ööklubiga tutvumas ja kutsusid turvalisuse suurendamiseks kokku lõbustusasutuste juhtide ümarlaua. Linnajuhtide soov oli piirata meelelahutusasutuste lahtiolekuaega öösel kella neljani. Paide linnapea Siret Pihelgas ütles, et teised meelelahutusasutused olid sellega päri, kuid mitte Bucket baar.

Kuna Tallinnas kaebasid sarnase piirangu peale baaride omanikud linna kohtusse, siis ei soovi Paide linnajuhid varem piirangut kehtestada, kui Tallinna näitel on selge, kas seda võib teha. Bucket baari omanik Annikky Sal Al Saller tunnistas, et nädalavahetustel peod alati kella nelja ajal ei lõppe, kuid kinnitas, et turvalisus selle tõttu küll ei kannata. «Olen alati ise kohal ja hoian korra majas,» ütles ta.

Pärast kella nelja võib tema hinnangul pidulisi alles jääda 30 kuni 40 inimese ringis.

Sal Al Saller kurtis, et pidutsejaid jääb järjest vähemaks ja seega ka neid, kes tahavad lõbutseda varajaste hommikutundideni. «Paides jääb inimesi vähemaks, eriti noori, ja tundub, et juuakse ka järjest vähem,» lisas ta. Ta tunnistas, et plaanib baaripidamisest loobuda ja on juba ka maja müüki pannud. Kinnisvaraportaalis kv.ee on Tallinna tänav 25 hoone müügis 186 500 euroga. Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu ütles, et viimase aasta jooksul pole Bucket baar teiste kohalike lõbustusasutuste seas korrarikkumistega silma paistnud.

Pussitaja pääses vabadusse

Pärnu maakohus tunnistas möödunud aasta 21. novembri otsusega Freddy Leppäneni süüdi tervisekahjustuse tekitamise eest, kui sellega on põhjustatud surm ning kohus mõistis talle karistuseks kuus aastat vangistust.

18. jaanuaril tühistas Tallinna ringkonnakohus Pärnu maakohtu tehtud otsuse Leppäneni süüdimõistmises ja tegi uue otsuse, millega mõistis Leppäneni talle esitatud süüdistuses õigeks. Kohus vabastas Leppäneni viivitamatult vahi alt.

Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse pressiesindaja Anneli Vilu ütles, et 13. veebruaril esitas ringkonnaprokurör Merike Lugna kassatsioonikaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsusele Freddy Leppäneni õigeksmõistmises. «Prokurör taotleb tühistada ringkonnakohtu otsus materiaalõiguse ebaõige kohaldamise tõttu ja saata kriminaalasi uueks arutamiseks samale kohtule,» selgitas Vilu.

Ta lisas, et hetkeseisuga ei ole riigikohus kassatsiooni osas seisukohta võtnud.