Väike Kuldar Sääskülast vajab abi

Pere kolmest lapsest noorim Kuldar sündis ilma südamerikkega, mis avastati alles tema neljandal eluaastal. Südamerike segas elu ja mängimisi niivõrd, et käesoleva aasta jaanuaris ootas poissi ees plaaniline südameoperatsioon.

Raviarsti ütlust mööda pidi see olema üks lihtsamatest, sest kinni oli vaja panna ainult üks auk. Operatsioonijärgsel ajal aga Kuldari süda seiskus ja ta sai raske ajukahjustuse.

Pärast kaht kuud haiglaravil viibimist lubati vahepeal viieseks saanud Kuldar Haapsallu taastusravile ja siis tuli pere koju. «Püüame uue elukorraldusega toime tulla, sest lisaks igapäevasele hooldusele vajab Kuldar ka pidevat tegelemist,» ütles ema Kalli Hendrikson.

Heameelt valmistab Hendriksonile, et taastusravis näidatud harjutuste järjekindla tegemisega on kaasnenud edu: laps teeb vahel liigutusi, ka silmavaade on paranenud. Ta möönab, et edusammud on küll väiksed, ent annavad paranemislootust.

Praegu Kuldar ise ei söö, spetsiaalse toiduseguga toetab Hendriksone Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond. Ka Ambla vald toetab Kuldarit rahaga.

Puudest tulenevalt saab pere soodustusi, et rentida või osta abivahendeid, kuid et kodune kogemus on värske, selgub Kalli Hendriksoni ütlust mööda iga päev asju, mida Kuldari abistamiseks tarvis läheb. Nii mõnigi sõber ja tuttav on avaldanud soovi Kuldarit aidata, mistõttu avasid vanemad talle arvelduskonto EE411010011759596226 Kuldar Hendrikson.

Toetust ja abi lubavad vanemad kasutada lapse taastusraviks ja abivahendite ostuks.

Ambla valla sotsiaalnõunik Katre Mägi kinnitas, et Albu ja Ambla valla piiril elav Hendriksonide viieliikmeline pere on tubli ja seni valdavalt ise hakkama saanud. «Oleme toetanud neid ka siis, kui Kuldariga oli vaja erialaspetsialistide juures käia,» täpsustas ta.

Kui pärast südameoperatsiooni võttis vallavalitsusega ühendust Tartu Ülikooli kliinikumi lastehaigla sotsiaaltöötaja, ei tekkinud Mägi kinnitusel küsimustki, kas toetada. «Sellistel puhkudel on alati olnud küsimus summas, aga ka see otsus tuli kiiresti,» lisas ta.