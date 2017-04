Pilk ajalukku

Maavalitsuse kodulehel on kirjas, et juhid on perekonnaseisuosakonnal ja maaosakonnal.

Tõele au andes tuleb tunnistada, et ega neil juhtidel suurt kedagi juhtida olegi, sest mõlema alluvuses töötab kaks ametnikku.

Lisaks juhtidele napib majas ka spetsialiste. Viimati korraldatud konkursil ei tundnud kahe ametnikukoha vastu huvi ükski inimene.

Kui kümmekond aastat tagasi joosti nende kohtade pärast tormi ja veel mõnigi aasta tagasi kahtlustati, et maavalitsuse majas saab koha see inimene, kes kuulub õigesse erakonda või tunneb ülemusi, tunnistab maavanem nüüd, et käib asjalikke inimesi asutusse tööle kauplemas.

Kui arvestada, et kõrgema koha palk ulatub 15 000 kroonini ning pole saladus, et riigiasutustes pole ka preemiad ja lisatasud haruldus, ei saa öelda, et palk poleks konkurentsivõimeline, sest ega erafirmade töötajatelgi rahapakid taskust välja turrita.

Järva Teataja usub, et maavalitsuse suurim miinus praegu on teadmatus tuleviku ees. Maavalitsuse kadumisest on räägitud aastaid ja seda on ennustanud ajaleheveergudel hiljuti ka Järvamaa omavalitsusliidu esimees Arvo Sarapuu.

On igati loogiline, et inimene ei taha siduda enda töökohaga, kus talle näiteks aasta pärast teatatakse, et asutus paneb uksed kinni ja tuleb hakata uut kohta otsima.

JÄRVA TEATAJA JUHTKIRI,

7. APRILL 2007