Kanuumaraton toob laupäeval Pärnu jõele sajad seiklushimulised inimenesed

Nagu ikka, kulgeb kiirlaskumine kahel distantsil: Türi-Allikult Torile (78 km, start Veskisillalt kl 8 (kummipaatidele kl 7)) ja Kurgjalt Torile (47 km, start Kurgjalt kl 10).

Ettevõtmine toimub juba kaheksandat korda. Lisainfo!

Statistikat: 5 inimest on osalenud Türi–Tori kiirlaskumisel seitse korda; 15 inimest on võistelnud kuus korda; 13 inimest on kiirlaskunud viis korda. Türi–Tori kiirlaskumistel on startinud ligi 1000 inimest.