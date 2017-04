Salasilmad paljastavad nii püromaane kui ka autoärandajaid

Augustis saab kaks aastat Türi linnas korraliku kaamerapildi edastamisest. Ilmselgelt ei teadnud seda lapsed, kes otsustasid virutada Türi põhikooli juurest prügikasti ja teha sellega õhtul kella üheksa paiku kultuurikeskuse parklas lõbusõitu.

Prügikast leiti üles järgmisel päeval. Pahategijad veidi hiljem.

Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp võttis nõuks kaamera salvestus üle vaadata ja leidiski lõbusõitjad kergesti üles. Tegi pildi ja saatis selle kooli. «Teine juhtum oli lauluväljakul, kus poisid ronisid laululava katusele üht kaamerat keerama, kuid nad ei osanud arvata, et seal on teine kaamera, mis tuvastas selgesti nende näod,» ütles ta. «Et meil on üldine valvesüsteem, on kaamerad häälestatud nii, et kui salvestuspiirkonnas tekib mingil hetkel rohkem liikumist, tuleb sellest signaal G4S turvameeskonnale, kes saab reageerida.»

Selliseid kaameraid on linnas seitse ja edastatavat pilti säilitatakse 30 päeva.

Üks maakonna uuemaid kaamerasüsteeme on üleval Väätsa alevikus. Kolmest alates jaanuarist pilti edastavast kaamerast on vallavanem Lauri Läänemetsa ütlust mööda juba kasu olnud. «Näiteks sõitis talvel üks autojuht Paide poolt tulles ristmikul vastu teeviitasid kandvat metallposti,» lausus ta. «Inimene andis endast hiljem märku, kuid juba enne suutsime kaamerapildi alusel süüdlase kindlaks teha. Kerisime hommikul juhtumi endale ette ja pilt oli selge.»

Väätsal oli kaamerate ülesseadmiseks kindlad põhjused. «Endise Leo baari kõrval on plats, kus tavatsevad parkida veoautod ning aeg-ajalt tegutsesid seal kütusevargad. Nüüd on nii, et kaks kaamerat katavad ära nii parklale lähenemise kui ka seal tegutsemise,» selgitas Läänemets. «Kolmas kaamera on suunatud spordirajatistele. Ka sel on kindel põhjus: noored kippusid seal suviti alkoholi tarbima.»

Vallamaja ümber, mõisa juures, kultuurimaja juures, kooli ümber – luges Koeru abivallavanem Toomas Tammik alevi kaamerad üles.

Paide linnas salvestab avalikku ruumi viis kaamerat. Paide Halduse juhatuse liige Janno Lehemets täpsustas, et turu juurde tuleb kaks uut kaamerat veel selle kuu jooksul ja nagu ka teiste kaamerate puhul, läheb pilt otseülekandena politseisse.

Järva-Jaanis tuleb videopilt kolmest kaamerast ning pilti edastab ja salvestab teenusepakkuja server. Vallavanem Arto Saar ütles, et kasu on olnud pigem ennetuse mõttes ning töövõite ta ei saa nimetada. «Praeguste kaamerate nõrkus on olnud see, et numbrituvastust on raske teha, selle parandamiseks oleme kirjutanud projekti Leaderi meetmesse, kust saada raha täpsema ja parema süsteemi tarvis,» ütles ta.

Roosna-Alliku vallas praegu kaameraid pole, kuid sellist elu ei pruugi olla kauaks. Vallavanem Peeter Saldre teada on Viisu külaselts kirjutanud Lea­deri programmi projekti vähemalt viie kaamera paigalduseks.

Koeru, Järva-Jaani, Väätsa ja Türi linna kaamerapilti politseinikud praegu ei näe. «Asi on töös. Politseipoolne lepinguvariant on meil olemas, uurime seda ja kui see meile sobib, siis kirjutame alla,» ütles Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp.