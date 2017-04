Kevad algab Eestis muinsuskaitsekuuga.

Okupatsioonivõim ei suutnud taluda Eesti rahva saavutusi ega Eesti Vabariigi ajalugu: nagu mujal Eestis, purustati ka Müüsleri mälestussammas kui võiduka Vabadussõja tähis. Müüsleri mälestusmärgil oli siiski õnne: seda ei õhatud ega taotud tükkideks, vaid lükati 1949. aastal teehöövliga lihtsalt pikali ja jäetigi sinnasamasse vedelema. Et halli graniitrahnu taotud tekst ning Vabadusristi ja mõõga kujutis jäid vastu mullapinda, siis pikali olev kivimürakas võimuesindajaid rohkem ei häirinud. Nii oligi 1988. aasta suvel, kui Järvamaa Muinsuskaitse Seltsi, Rahvarinde ja Oktoobri kolhoosi esindajad olid otsustanud mälestussamba taastada, võimalik see uuesti üles ehitada algosistest. Ajalugu kordus. Nagu 1934. aastal, nii tehti ka nüüd enamik ettevalmistus- ja heakorratöid ära talgute korras. Inimesi tuli Järvamaa kaitsjaid meenutava samba taastamisele üle Eesti: Paidest, Türilt, Pärnust, Tallinnast, Koerust, Järva-Jaanist ja mujalt. Mälestusmärgi pidulik taasavamine leidis aset 27. augustil 1988. Samba avas Eesti Sõjameeste Järva Ühingu esimees Jaan Arvola, seda pühitses EELK Järva praost Harald Meri. Taas uppus samba jalam lillepärgadesse ja -korvidesse. Tee Müüsleri samba juurde ei rohtu. Siin käib nii kohalik rahvas kui ka kõiksugu tähtsad tegelased üle Järvamaa vähemasti kolm korda aastas riigipühi tähistamas. Kohalikud on ka need, kes vabatahtlikult ikka jälle talgu korras aeg-ajalt samba aluse samblast puhtaks kaabivad ning kõnnitee ja puudealused prahituks rehitsevad. Et oleks omal ilus tulla ja teistel kena vaadata. Järvamaa kaitsjad väärivad seda.

FOTO: Kaarel Aluoja erakogu